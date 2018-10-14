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أخبار العالم

ناشطتان من نيوزيلندا تجمعان أموالا للفلسطينيين بعد غرامة إسرائيلية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
المغنية لورد
المغنية لورد
رويترز
جمعت ناشطتان مؤيدتان للفلسطينيين من نيوزيلندا 14 ألف دولار نيوزلندي (9108 دولارات) حتى اليوم الأحد للأعمال الخيرية بعدما قضت محكمة إسرائيلية بتغريمهما لدورهما المزعوم في إقناع المغنية لورد بإلغاء حفل في تل أبيب العام الماضي.

وقالت الناشطتان جاستين ساكس ونادية أبو شنب في الأسبوع الماضي إنهما لن تدفعا الغرامة وقدرها 45 ألف شيقل (12423 دولارا) لتعويض ثلاث فتيات إسرائيليات ووصفتا الحكم بأنه "حيلة" لتخويف منتقدي إسرائيل.

وبدلا من ذلك، طالبتا الناس بالتبرع بالأموال من خلال الموقع الإلكتروني (givealittle.co.nz) لصالح رعاية الصحة العقلية وتمكين المرأة في قطاع غزة.

وقال نادية لراديو نيوزيلندا "نظرا لأننا تعرضنا بالفعل لهذا النوع من الضغط، شعرنا أنه من الملائم إعادة تركيز القضية على فلسطين".

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