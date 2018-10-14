فضيحة تهز عرش أميتاب باتشان.. مصففة شعر المشاهير تتهمه بالتحرش

ذكرت صحيفة تايمز أوف انديا الهندية، أن حركة مي تو #MeToo المواجهة للتحرش التي بدأت العام الماضي في أمريكا، صارت تزداد قوة مع كل يوم يمر، خاصة مع انضمام أسماء غير متوقعة وصادمة والتى لم يتوقع أحد قيامها بتعديات وسوء سلوك.



وفي هذا الصدد ومع توسعها في الهند، حذرت مصففة شعر المشاهير سابنا بهافانياني من خلال اعلانها على تويتر النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان من سر ستكشفه قريبا.



ووجهت سابنا عبر تويتر إشارة إلى تورط أميتاب باتشان معها، وقالت إنه سيعض يديه من الندم.



وبدأت حركة #MeToo في الهند، وشهدت بالفعل تورط العديد من الأسماء الكبيرة مثل ألوك ناث، وفيكاس باهال، وغيرهما الكثير من رواد صناعة السينما في بوليوود.



وهاجمت سابنا بهافانياني، بوليوود ميجاستار، أميتاب باتشان، وقالت إنها سمعت بنفسها الكثير من القصص عن سوء سلوكه ضد النساء.