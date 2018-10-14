صحف الأحد.. الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير المنظومة الصحية.. البنتاجون تحقق فى اختراق إلكترونى استهدف سجلات السفر.. وسحر نصر توقع سحر اتفاقا بقيمة 300 مليون دولار لدعم البنية الأساسية في 5 محافظات

تناقلت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن والصحة والسكان ورئيس المخابرات العامة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتوجيهه بالاستمرار في تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تمهيدا لإطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي قال عنه الرئيس إنه "نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة الرعاية.



كما حاز لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية على اهتمامات الصحف التي أبرزت إشادته بمستوى العلاقات الثنائية "المتميز" بين مصر والكويت تحت قيادة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما ركزت الصحف على دعوة الرئيس لمثقفي الأمة لتحمل العبء الكبير في استخلاص الدروس لكيلا تتكرر أحداث 2011 التي تسبب في ضياع دول بكاملها ومقتل وتشريد الملايين.



واهتمت الصحف - كذلك - بالاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة (بيدريني) العالمية للرخام، حيث تم الاتفاق على إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة جلالة.



وفي الشأن العسكري، سلطت الصحف الضوء على تأكيدات الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، خلال الاحتفال بمناسبة العيد السنوي للقوات الجوية، بأن القوات الجوية قامت بدور حاسم في معاونة التشكيلات التعبوية للقضاء على الإرهاب في ربوع مصر.



أما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، فجاء توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور فريد بلحاج اتفاقا بقيمة 300 مليون دولار دعم البنية الأساسية في 5 محافظات.



وفي الشأن الخارجي، برز إعلان الولايات المتحدة أن الأمم المتحدة وسوريا وإسرائيل توصلت إلى اتفاق ينص على أن تتم غدا إعادة فتح معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل، على رأس اهتمامات الصحف التي تابعت أيضا الاختراق الالكتروني الذي وقع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وسط مخاوف من احتمال استهداف أنظمة الأسلحة والأقمار الصناعية البريطانية.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي و وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، و رئيس المخابرات العامة عباس كامل و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين.



ونقلت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تمهيدا لإطلاق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن المشروع القومى للتأمين الصحى يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ القطاع الصحى وأولى خطوات الإصلاح الفعلى لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.



كما نقلت صحيفة (الأخبار) تشديدات الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ المباردة القومية للمسح الشامل لفيروس (سي) والأمراض غير السارية بما يساهم في القضاء على هذا المرض بين المواطنين، فضلا عن الاستفادة من نتائج هذا المسح في إطار خطط الدولة للتصدي للمخاطر التي قد تهدد صحة الإنسان المصري ودراسة سبل التعامل معها.



في حين أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الاجتماع تناول استعراضا لجهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية علي مستوي الجمهورية والاستعدادات الجارية لإطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، فضلا عن آخر مستجدات مبادرة الرئيس للمسح الشامل لفيروس (سي) والأمراض غير السارية. ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي التدخلات الجراحية العاجلة.



إلى ذلك تابعت الصحف الحوار الذي أجراه الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية بحضور سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ، حيث أشاد الرئيس السيسى بالعلاقات الثنائية "المتميزة" بين مصر والكويت تحت القيادة الحكيمة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن قبله أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.



ونقلت الصحف الثلاث ما قاله الرئيس السيسي - في معرض تقييمه لما حدث فى عام 2011 - حيث اعتبر أن "ما حدث فى المنطقة من أحداث غير مسبوقة عام 2011 كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطيء وغير حقيقي"، موضحا أن التشخيص السليم "يتطلب من مثقفى ومستنيرى الأمة العربية القيام بدورهم فى إنارة الطريق للجموع وللأجيال المقبلة من خلال التوصيف السليم للأوضاع الحقيقية فى دولنا.. كما أن عليهم عبئا كبيرا فى استخلاص الدروس مما حدث لكيلا تتكرر هذه الأحداث التى تسببت فى ضياع دول بأكملها ومقتل وتشريد الملايين من العرب وتهديد مقدرات شعوب بأسرها".



وفي شأن رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي التقى - أمس - الرئيس التنفيذي لشركة (بيدريني)‬ الإيطالية للرخام والجرانيت، بحضور اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء مدينة للرخام بمنطقة الجلالة، تتضمن سبع مصانع لإنتاج الرخام، ومصنع لإنتاج الجرانيت، وكذا مصنع لمستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلي معهد تدريب مهني علي حرف صناعة الرخام.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن إنشاء المجمع يأتي في سياق المشروعات القومية الكبري التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، واستمرارًا للجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر والنهوض بالصناعات الوطنية، والمساهمة من ناحية أخرى في توفير فرص عمل جديدة للشباب، واكتساب الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتصنيع الرخام والجرانيت في مصر، وكذلك وضع اسم مصر على الخريطة العالمية لصناعة الرخام، فضلًا عن الوفاء باحتياجات السوق الداخلي وتصدير الفائض إلي الخارج لتوفير العملة الصعبة.



وفي الشأن العسكري، تابعت الصحف وقائع الاحتفال بالعيد السنوى للقوات الجوية، ونقلت صحيفة (الأهرام) قول الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية ، خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن من أهم النتائج والدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر أن انتهجت قواتنا المسلحة وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع فى مصادر التسليح فشهدت كل الأفرع الرئيسية، ومنها القوات الجوية، خاصة في السنوات الأخيرة، طفرة فى منظومات التسليح بانضمام العديد من الطائرات الحديثة ولتواكب أحدث ما فى الترسانة العالمية، وليبقى للقوات المسلحة المصرية - بفضل من الله - قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن ومقدرات الشعب المصري.



وذكرت الصحيفة (الجمهورية) أن الفريق عباس أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اكتساب وتبادل الخبرات والمهارات والاشتراك مع الدول الشقيقة والصديقة في العديد من التدريبات المشتركة داخل وخارج أرض الوطن، مؤكدا أن القوات الجوية بالاشتراك مع باقي أسلحة القوات المسلحة مستمرة في القيام بواجبها تجاه مكافحة الارهاب وتأمين الحدود على مدار الساعة، مشددا على أن القوات الجوية على أهبة الاستعداد لتقديم أرواحهم لحفظ أمن واستقرار الوطن.



اقتصاديا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وقعت أمس مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور فريد بلحاج اتفاقا لدعم البنية الأساسية عبر استكمال (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف)‬، بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي بمدينة (بالي) الإندونيسية.



ونقلت الصحيفة عن الوزيرة القول إن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر، ويهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا التي تعاني من درجات عالية من التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولي، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلي حوالي مليون و710 آلاف مواطن.



وفي الشأن الخارجي، ركزت صحيفة (الأهرام) على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن الأمم المتحدة وسوريا وإسرائيل توصلت إلى اتفاق ينص على أن تتم غدا إعادة فتح معبر القنيطرة فى الجولان السورى المحتل، مطالبة الحكومتين السورية والإسرائيلية بتسهيل مهمة قوات حفظ السلام الدولية فى المنطقة.



ونقلت الصحيفة عن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى القول إن "الولايات المتّحدة ترحب بإعادة فتح هذا المعبر الذى سيتيح للقوات الدولية تكثيف جهودها الرامية لمنع الأعمال العدائية فى منطقة مرتفعات الجولان"، مضيفة "نتطلع إلى كلّ من إسرائيل وسوريا لتمكين قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه، بالإضافة إلى ضمانات لسلامتهم".



وعن الشأن الميداني السوري، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن طائرات تابعة للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قصفت بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا بلدة (هجين) في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي تحت ذريعة محاربة إرهابيي داعش.



ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لاتحاد القوي السورية فجر زيدان القول - أمس - إن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن السعي الأمريكي لخلق شبه دولة في شرق الفرات لم تخالف الواقع، بل وصفته بدقة شديدة، وأضاف زيدان أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ هذا المخطط على الرغم من اعتراضات الدول التي تعمل بالتوازي على حل الأزمة السورية .



أما فيما يخص الوضع الفلسطيني، أوردت صحيفة (الأخبار) أن عدد شهداء احتجاجات أمس الأول /الجمعة/ عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ارتفع إلى 7، وبذلك وصل عدد شهداء مسيرات العودة منذ بدايتها في نهاية مارس الماضي إلى 200 تقريبا.

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أعلن وقفًا فوريا لتسليم شحنات الوقود إلى غزة إثر المواجهات والمظاهرات عند السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع.



دوليا، أبرزت صحيفة (الأهرام) إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس أنها تحقق فى اختراق إلكترونى استهدف بعض سجلات السفر لديها؛ مما أدى إلى كشف معلومات شخصية للعاملين بالوزارة، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البنتاجون جوزيف بوتشينو القول إنه تم تسريب بعض المعلومات المحددة للهوية الشخصية للموظفين بسبب اختراق إلكترونى لموقع "متعهد تجاري" للبنتاجون.



وفي غضون ذلك، ذكرت الصحيفة أن خبراء أمنيين حذروا من قدرة الهجمات الإلكترونية، التى قد تستهدف أنظمة الأسلحة والأقمار الصناعية البريطانية، على خداع أنظمة توجيه الصواريخ لتجعلها تصيب أهدافا خاطئة، ونقلت عن رئيسة قسم الأمن الدولى بمركز أبحاث تشاتام فى لندن باتريشيا لويس القول "إن أكثر ما نخشاه ليس اعتراض الصواريخ ولكن ربما اختراق شبكات الأقمار الصناعية مما يجعلها ترسل إشارات خاطئة إلى الصواريخ وأنظمة الأسلحة، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ضرب أهداف خاطئة".