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محافظات

تعيينات جديدة بمديرية الصحة في سيناء

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:48 ص
صدى البلد
أحمد صالح
أعلن الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إصدار عدد من التكليفات الوزارية الجديدة على مستوى المديرية.

وقال طلحة إنه تم تكليف الدكتور طارق عين شوكة للقيام بعمل وكيل مديرية الشئون الصحي، والدكتور محمود عامر مديرا إدارة الطوارئ ومرفق إسعاف العريش.

وشملت التكليفات تعيين الدكتور أسامة سالم مدير ادارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد منصور مديرا لمستشفى العريش العام والدكتور محمود جمعة مديرا للقومسيون الطبي العام.

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