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محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يضع مجموعة محاذير لأطباء المستشفيات

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
احمد صالح
أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة محافظة شمال سيناء ضرورة التزام جميع العاملين بالإدارات الصحية و الانضباط الجاد في تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن والعمل على بناء جذور الثقة بحسن استقباله وتقديم خدمة صحية افضل.

واكد أثناء لقائه بمديري الإدارات والمستشفيات ورؤساء الأقسام بالمديرية علي إعادة هيكلة المنظومة الإدارية وضرورة تفرغ طبيب الاستقبال بالكامل لخدمة المرضىأ وتكليف أطباء البروتوكول بالمرور المسائي علي الاقسام الداخلية بالمستشفي والتنسيق الداخلي بين مديري أقسام الصيدلة لسد اي عجز طارئ بالصيدليات داخل المستشفيات وكلفهم بعمل بيان بالأدوية بالعيادات والأقسام الداخلية.

وقال إن وجود المستلزمات الطبية أو الأدوية وعدم صرفها للمرضى يعتبر اهمال اداري، مشيرا إلى ضرورة تحديد الاحتياجات المطلوبة من الوزارة، ومعرفة المتسبب في حالة التقصير أو الإهمال لمجازاته مباشرة.

ولفت طلحة إلى أنه جار استكمال باقي التجهيزات والأجهزة في أماكن النقص في المستشفيات والوحدات.. والعمل على إعادة هيكلة وتوزيع القوى البشرية لتوفير خدمة أفضل للمواطن.. وطالب بتفعيل دور الصناديق الخاصة بكل إدارة وتكليف المدير المالي بديوان عام المديرية بفحصها وعمل التقارير اللازمة عنها، مؤكدا أنه سيعمل علي توفير الكوادر البشرية وخصوصا بالمستشفيات.

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وكيل صحة شمال سيناء يضع مجموعة محاذير لأطباء المستشفيات

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