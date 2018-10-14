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فن

عزاء غنوة أخت أنغام بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
سمر سعد
تستقبل أسرة الفنانة غنوة محمد علي سليمان، العزاء في الفقيدة مساء اليوم، الأحد، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كانت غنوة تعرضت لحادث سير نُقلت على أثره المستشفى، ورحلت عن عالمنا عصر يوم الجمعة الماضي.

وتنتمي الفنانة الراحلة لعائلة فنية كبيرة، فهي ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، وأخت المطربة أنغام، التي كانت على خلاف معها، وعمها المطرب الراحل عماد عبد الحليم، وهي أم لطفل واحد يدعى "ياسين".

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