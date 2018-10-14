صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه برؤساء التحرير.. ارتفاع أعداد السياح الصينيين في الأقصر 100%.. ترامب يستقبل القس برونسون في البيت الأبيض.. والسعودية: وجود أوامر بقتل خاشقجي أكاذيب

الرئيس السيسي يؤكد لرؤساء تحرير الصحف الكويتية أن أمن مصر من أمن الكويت

ترامب: إطلاق سراح برانسون خطوة لعلاقات أفضل مع تركيا

السعودية: ما تم تداوله عن وجود أوامر بقتل خاشقجي أكاذيب

تصدرت أنباء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء تحرير الصحف الكويتية، عناوين صحف الكويت الصادرة صباح اليوم، الأحد، كما اهتمت الصحف باستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقس أندرو برونسون المطلق سراحه في تركيا، إضافة إلى قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.واهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بتصريحات الرئيس لرؤساء تحرير الصحف، وأبرزت "الأنباء" تصريحات السيسي الذي أكد أن أمن الكويت من أمن مصر.وخلال اللقاء، أشاد السيسي بالعلاقات الثنائية «المتميزة» بين مصر والكويت تحت القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد، موضحا أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي مسيرة ممتدة بالتعاون والتفاهم «وستستمر كذلك إن شاء الله»، واصفا هذه العلاقات بأنها «تمثل نموذجا يحتذى للتعاون والأخوة الصادقة بين الدول العربية وأشقاء تجمعهم روابط تاريخية وطيدة».وقال الرئيس السيسي إن «ما حدث في المنطقة من أحداث غير مسبوقة عام 2011 كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ وغير حقيقي»، موضحا أن التشخيص السليم «يتطلب من مثقفي ومستنيري الأمة العربية القيام بدورهم في إنارة الطريق للجموع وللأجيال المقبلة من خلال التوصيف السليم للأوضاع الحقيقية في دولنا».وتطرق اللقاء إلى الكثير من الملفات سواء على صعيد التنمية الشاملة في ربوع مصر أو على صعيد القضايا العربية المهمة، ومن أهمها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وليبيا واليمن، ومعركة مصر المستمرة ضد الإرهاب.كما اهتمت الصحيفة ذاتها بالسياحة في مصر، ونشرت تقريرا بعنوان "ارتفاع أعداد السياح الصينيين للأقصر بنسبة 100%"، حيث كشف محمد عثمان، الخبير السياحي المصري نائب رئيس الجمعية المصرية للحفاظ على السياحة الثقافية، أن أعداد السياح الصينيين الوافدين لزيارة آثار الفراعنة بمدينة الأقصر، ارتفع خلال الموسم السياحي المنتهى بنسبة 100%.وقال عثمان أمس، السبت، إن حجم سياح الصين الوافدين لزيارة الأقصر، شهد قفزات متتالية، منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج، لمدينة الأقصر عام 2016، وافتتاحه لفعاليات عام الثقافة المصرية - الصينية، من معبد الأقصر الفرعوني، مشيرا إلى أن حجم السياح الصينيين الزائرين للأقصر كان يتراوح بين 80 و90 ألف سائح وسائحة، وارتفع العدد بعد زيارة الرئيس الصيني إلى 150 ألفا، وواصل ارتفاعه إلى قرابة 300 ألف خلال الموسم السياحي المنتهي.واهتمت الصحف أيضا باستقبال ترامب للقس الأمريكي المفرج عنه في تركيا أندرو برونسون، ونشرت "القبس" تصريحات الرئيس ترامب خلال اللقاء في البيت الأبيض، حيث أكد ترامب أن إطلاق سراح القس أندرو برونسون سيكون خطوة هائلة نحو علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وتركيا التي احتجزت القس لنحو عامين.وصلى برونسون من أجل ترامب، في المكتب البيضاوي لدى لقائه معه هناك عقب وصوله إلى واشنطن مع زوجته.واهتمت "الجريدة" بتصريحات وزير الداخلية السعودي بشأن مزاعم مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أكد الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، «شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة، وتهجم على السعودية؛ حكومة وشعبا»، على خلفية قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.وقال إن «ما تم تداوله، بوجود أوامر بقتله، هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة، المتمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية».ونوه بـ«التعاون مع الأشقاء في تركيا، من خلال لجنة التحقيق المشتركة، وغيرها من القنوات الرسمية»، مؤكدا أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق، وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.