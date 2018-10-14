التعليم: تخفيف منهج التربية الفنية لطلاب الصف الأول الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، يفيد بأنه تقرر تخفيف منهج التربية الفنية للصف الأول الثانوي.



وأوضحت الوزارة أن قرار التخفيف جاء بسبب تحديد الفترة الزمنية للدراسة ٤٥ دقيقة، أي حصة واحدة فقط، ضمن القرار الوزاري ٣٤٤ لسنة ٢٠١٨.



وأكدت أنها أرسلت توزيع منهج التربية الفنية بعد التعديل لجميع الإدارات والمديريات التعليمية والمدارس.