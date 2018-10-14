ضبط 65 قضية تموينية في حملة بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين بسوهاج من ضبط 65 قضية تموينية.



كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بضبط 65 قضية تموينية، تضمنت ضبط محمود.ا.ا 56 عاما،بائع اسطوانات بوتاجاز متجول ويقيم دائرة قسم طهطا لإتجاره في اسطوانات البوتاجاز بدون ترخيص وتجميع كمية من اسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط 25 اسطوانة بوتاجاز، وضبط "محروص .ا.ع" 60 عاما مدير مسئول مكتبة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط 115 قطعة أدوات مكتبية، كما تم ضبط عددا من القضايا المتنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ العرض علي النيابة العامة.

