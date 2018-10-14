ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مروحية صينية مسلحة خفيفة تدخل مرحلة الإنتاج

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت شركة صناعة الطيران الصينية ، أن المروحية المسلحة الخفيفة (زد-19 إي) المطورة محليا ستدخل خط الإنتاج قريبا بعد خضوعها لاختبارات فحص دقيقة احترافية وحصولها على شهادات التحقق التي تؤكد قدرة نموذجها الحالي على الدخول إلى مرحلة الإنتاج.

وقالت الشركة - في بيان اليوم - إن المروحية (زد-19 إي) صغيرة الحجم نسبيا، تتمتع بقدرة مناورة وأداء جيدين في مختلف المهمات ما يفتح أمامها آفاقا جيدة في مجال التسويق.

وحلقت المروحية المذكورة بنجاح في أول رحلة لها في شهر مايو من العام الماضي، وتتميز بخفتها خلال الطيران، مع وزن حمولة قصوى عند الإقلاع يصل إلى 25ر4 طن، فضلا عن تمتعها بمزايا واضحة في الحمولات الفعالة الكبيرة وسرعة التحليق والارتفاع والمدى.

ترشيحاتنا

نصائح مهمة للقضاء على مشكلة الكرش

قبرص ترد بقوة على مزاعم تركيا بشأن الاجتماع الثلاثي مع مصر

هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو

شاهد.. ظهور غريب لشبيه زعيم كوريا الشمالية

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات المميتة في أفغانستان

العثور على طفل لقيط بجوار سور مزرعة في حوش عيسى

خبير: ارتفاع أسعار مواد البناء لن يصيب السوق بالركود

اليوم.. وصول جثمان المصرى المتوفى في حادث سير بقطر

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه برؤساء التحرير.. ارتفاع أعداد السياح الصينيين في الأقصر 100%.. ترامب يستقبل القس برونسون في البيت الأبيض.. والسعودية: وجود أوامر بقتل خاشقجي أكاذيب

7 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

الجيش اليمني ينفذ عمليات هجومية على مواقع الحوثيين في باقم

كارلوس يكشف عن موهبة جديدة في ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

تعرف على حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019.. فيديو
هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو
سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟