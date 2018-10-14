مروحية صينية مسلحة خفيفة تدخل مرحلة الإنتاج

أعلنت شركة صناعة الطيران الصينية ، أن المروحية المسلحة الخفيفة (زد-19 إي) المطورة محليا ستدخل خط الإنتاج قريبا بعد خضوعها لاختبارات فحص دقيقة احترافية وحصولها على شهادات التحقق التي تؤكد قدرة نموذجها الحالي على الدخول إلى مرحلة الإنتاج.



وقالت الشركة - في بيان اليوم - إن المروحية (زد-19 إي) صغيرة الحجم نسبيا، تتمتع بقدرة مناورة وأداء جيدين في مختلف المهمات ما يفتح أمامها آفاقا جيدة في مجال التسويق.



وحلقت المروحية المذكورة بنجاح في أول رحلة لها في شهر مايو من العام الماضي، وتتميز بخفتها خلال الطيران، مع وزن حمولة قصوى عند الإقلاع يصل إلى 25ر4 طن، فضلا عن تمتعها بمزايا واضحة في الحمولات الفعالة الكبيرة وسرعة التحليق والارتفاع والمدى.