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أخبار العالم

اندلاع جديد لبركان النار في جواتيمالا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
تسبب نشاط "بركان النار" مجددا في جواتيمالا فى انبعاث الرماد والحمم البركانية وألسنة اللهب؛ وذلك بعد أشهر قليلة من اندلاع البركان الذى كان قد أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 110 أشخاص.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأحد/ عن معهد علم الزلازل والبراكين في جواتيمالا أن الحمم البركانية تخرج من فوهة البركان وتتدفق باتجاه أحد الأودية، كما يصل ارتفاع الأدخنة المتصاعدة من فوهة البركان إلى 4600 متر.

بدورها، حثت السلطات السكان المتواجدين بالقرب من موقع البركان على ترك منازلهم والانتباه إلى احتمالية حدوث انهيارات طينية، وتدفقات للحطام جراء اندلاع البركان الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الوسطى.

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