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حوادث

القبض على لصوص مهمات السكة الحديد بأبو حمص

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:30 ص
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكنت مباحث السكة الحديد بأبو حمص من القبض على 3 متهمين أثناء تواجدهم بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من محطة أبوحمص، وبحوزتهم 2 مسمار رباط، و3 قطع كابلات كهربائية بطول 2 متر، خاصة بمهمات السكة الحديد.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة السكة الحديد بضبط كل من "رجب. ي"، 20 سنة، حداد، مقيم السناهرة بقسم كفر الدوار، و"أحمد. س"، 23 سنة، حداد، مقيم قرية عبد القادر - العامرية بالإسكندرية، و"رمضان. م"، 40 سنة، عاطل، مقيم كفر سليم بقسم كفر الدوار، وبحوزتهم دراجة نارية (تروسيكل) بدون لوحات معدنية قيادة الثالث، حال تواجدهم بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من محطة أبو حمص، وبحوزتهم 2 مسمار رباط، و3 قطع كابلات كهربائية بطول 2 متر خاصة بمهمات السكه الحديد.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بسرقة المضبوطات لبيعها لتجار الخردة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامي تنسيقًا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

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