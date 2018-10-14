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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
مي فهمي
عرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 30 - الصغرى 19، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتسجل يوم الجمعة المقبل 31 درجة للعظمى و21 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الإسكندرية: العظمى 27 – الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتسجل يوم الجمعة المقبل 28 درجة للعظمى و21 للصغرى.

مطروح: العظمى 26- الصغرى 19، علمًا بأن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا على مدار الأسبوع حتى تسجل يوم الجمعة 28 درجة العظمى، و 19 الصغرى.

الغردقة: العظمى 32، والصغرى 22، علمًا بأن درجات الحرارة ستتنخفض مرة أخرى وتسجل 31 للعظمى و23 للصغرى يوم الجمعة

شرم الشيخ: العظمى 31، والصغرى 24، علمًا بأن درجات الحرارة ستقر حتى يوم الجمعة.

أسيوط: العظمى 31، والصغرى 18، علما بأن درجات الحرارة سترتفع طوال الأسبوع، لتسجل يوم الجمعة 33 للعظمى و20 للصغرى.

كفر الشيخ: العظمى 29، والصغرى 18، علما بأن درجات الحرارة سترتفع طوال الأسبوع، لتسجل يوم الجمعة 31 للعظمى 19 للصغرى.

أسوان: العظمى 35، والصغرى 21، علما بأن درجات الحرارة سترتفع حتى نهاية الأسبوع، لتسجل يوم الجمعة 36 للعظمى 22 للصغرى.

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