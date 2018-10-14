الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات المميتة في أفغانستان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجمات التي وصفها بـ "المميتة" التي استهدفت تجمعًا انتخابيًا اليوم، الأحد، في مقاطعة تاخار ومكتبًا للمرشحين في مقاطعة هرات في أفغانستان.



وقال المتحدث باسم الأمين العام -في بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة- إن الاستهداف المتعمد للمدنيين هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، معربًا عن خالص تعازي الأمين العام وتعاطفه مع أسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وحث الأمين العام جميع الأطراف على ضمان عملية انتخابية سلمية ومنظمة من خلال خلق بيئة آمنة للمرشحين السياسيين لتنظيم حملاتهم الانتخابية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية -التي ستجري في 20 أكتوبر الجاري- وكذلك خلق بيئة آمنة للمواطنين كي يمارسوا حقهم في التجمع والتصويت.

