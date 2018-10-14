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حوادث

ضبط عاطل يستقل سيارة نقل مبلغ بسرقتها بالدلنجات

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث المرور وضباط وحدة مرور أبوالمطامير أثناء قيامهم بحملة مرورية بمدينة أبو المطامير  من ضبط عاطل يستقل  سيارة نقل مبلغ بسرقتها بمركز شرطة الدلنجات وبها لوحات مصطنعة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء عادل محمد كمال مدير إدارة المرور يفيد بضبط السيارة رقم 606025 نقل بحيرة ماركة شيفروليه موديل 2007 بيضاء اللون قيادة شهدى .س.ف.17 سنة بدون عمل ومقيم قرية الحرية بمركز حوش عيسى.

وبالكشف عنها  تبين أنها تحمل شاسيه رقم 7119103 موتور 327891 ومبلغ بسرقتها فى المحضر 24090/2018 جنح مركز شرطة الدلنجات عن بلاغ المدعو مرسى .م.ع. بتاريخ 28/8/2018 واللوحات المثبتة عليها (مصطنعة) ومنصرف لها لوحات معدنية رقم ب أ ج 5239 نقل بحيرة باسم محمد .م.م. (بولاية والده) ومرخصة من وحدة مرور إيتاى البارود .

وبمواجهة المتهم قرر بقيام والده بشرائها بمبلغ 25000 جنيه من أحد الأشخاص لا يعرفه .. و تم اتخاذ إجراءات كف البحث عن السيارة المشار إليها .. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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