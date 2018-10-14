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تمارين رياضية صباحية مع صباح البلد.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:32 ص
تمارين صباح البلد
تمارين صباح البلد
مي فهمي
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية للأطفال مصابي مرض السكر، شاركته في تقديمها الإعلامية فرح طه.

وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الأحد، إن التمارين الرياضية مهمة ومفيدة للغاية للأطفال، خاصة المصابين بمرض السكر، لكن لابد من الحرص أثناء القيام بها وتكون تحت إشراف مدربين متخصصين.

وأعطى مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية وجسم مثالي مليء بالطاقة والنشاط.

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