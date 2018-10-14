محمد صلاح يتولى تدريب إف سي مصر خلفا لطارق عبد الله

قرر مجلس إدارة نادي إف سي مصر، تعيين محمد صلاح، نجم الزمالك ومدرب فاركو السابق، مديرا فنيا لفريق الكرة الأول، خلفا لطارق عبد الله الذي تقدم باستقالته لظروف خاصة.



كان محمد صلاح رحل عن فاركو مؤخرا بسبب خلافات مع الإدارة بشأن الجهاز الفني المعاون له، وتم قبول الاستقالة وتعيين هاني سامي بدلا منه.



جدير بالذكر أن نادي إف سي مصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة" برصيد 9 نقاط ويستعد لمباريات الجولة السابعة أمام منافسه جمهورية شبين.