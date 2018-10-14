تعرف على حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019.. فيديو

نفى الدكتور هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن رفع أسعار المواد البترولية فى بداية عام 2019، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وعلّقت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، كل يوم تروّج شائعة جديدة تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر رفع المواد البترولية دون التحرى من صدقها.



