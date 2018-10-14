رئيس القطاع الزراعي بالإسماعيلية يتفقد مزارع المانجو المحترقة.. صور

تفقد الدكتور السيد خليل مبارك رئيس القطاع الزراعي بالإسماعيلية، حالة المزرعة بالكيلو 13 القنطرة غرب، والتي شهدت الجمعة الماضية اندلاع حريق هائل التهم ما يقرب من 400 شجرة مانجو مثمرة.





وبالمعاينة تلاحظ وجود مصرف مهمل وتوجد عليه حشائش وبوص وهيش ومهمل لدخول الصرف المغطى وكانت سبب نشوب الحريق.





وأوصى الدكتور السيد خليل، جلال جولته التفقدية المزارعين لتفادى الآثار السلبية للحريق، بضرورة تطهير المصرف والمصارف المشابهة له وذلك من قبل خطة تحسين وتطهير المصارف، كما وجه بصرف المقررات الزراعية من الأسمدة النيتروجينية لهذه الحدائق وفتح مياه الري.





وأجرى رئيس القطاع الزراعي بمحافظة الإسماعيلية، اتصالا هاتفيا من موقع الحادث بمندوب الري وأوصى بفتح المياه الرى واعطاء كمية مياه زائدة لهذا الحوض لكي يستعيد الشجر نموه وتجديد أوراقه مرة اخرى مع إعطاء أحماض أمينية "هيوميك اسيد" مع مياه الري لتنشيط نمو الجذور الثانوية او اى منشط نمو الجذور.



