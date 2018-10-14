ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2019

انتهت منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2019 بالمجموعة العاشرة والتى تضم منتخب مصر، والذي حقق فوزا ساحقا على منافسه سوازيلاند بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.



وعلى جانب آخر، حقق منتخب تونس فوزا متواضعا على نظيره النيجر بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت على ملعب الأولمبي برادس.



وجاء ترتيب المجموعة العاشرة على النحو التالى:-



1- تونس: 9 نقاط



2- مصر: 6 نقاط



3- سوازيلاند: نقطة واحدة



4- النيجر: نقطة واحدة



جدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2019 بعد غد الثلاثاء، حيث يغادر الفراعنة لملاقاة نظيره سوازيلاند على ملعبه، ويستضيف النيجر منتخب تونس.