سقوط متهمين هاربين من حكم مؤبد بدمنهور

تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور خلال حملة لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام من القبض على متهمين هاربين من حكمى مؤيد بقضيتى سلاح .





تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط : "محمد .ص.ع 20 سنة" ومقيم على باشا بمركز دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية 12287/2018 جنايات مركز دمنهور " وضع نار " حصر 742/2018 وسط دمنهور والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد بجلسة 13/9/2018 ،و" أحمد .م.ف.39 سنة" ومقيم عزب شبرا بمركز دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضيه 36/2018 جنايات مركز دمنهور " سلاح " حصر 804/2018 وسط دمنهور والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد بجلسة 23/9/2018.



