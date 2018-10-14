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حوادث

سقوط متهمين هاربين من حكم مؤبد بدمنهور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:59 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور خلال حملة لضبط  العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام من القبض على متهمين هاربين من حكمى مؤيد بقضيتى سلاح .

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط : "محمد .ص.ع 20 سنة" ومقيم على باشا بمركز دمنهور  والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية 12287/2018 جنايات مركز دمنهور " وضع نار " حصر 742/2018 وسط دمنهور والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد  بجلسة 13/9/2018  ،و" أحمد .م.ف.39 سنة" ومقيم عزب شبرا بمركز دمنهور والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضيه 36/2018 جنايات مركز دمنهور   " سلاح   " حصر 804/2018 وسط  دمنهور والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد  بجلسة 23/9/2018.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالحكم الصادر ضدهما وجار تسليمها وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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