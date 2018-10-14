ثقافة الجيزة تنظم زيارات لمدارس وأندية وتدريبات صولفيج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة فنية و ثقافية متنوعة بفرع ثقافة الجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث أقامت مكتبة ساقية مكي ورشة تدوير خامات ورسم دبابة باستخدام الكارتون للأطفال وذلك بمناسبة انتصارات حرب اكتوبر.





كما عقدت مكتبة الكوم الأحمر قراءة حرة لرواد المكتبة، وقدّم مركز طفل أحمد عرابي ورشة رسم وتلوين باستخدام الألوان الخشب للأطفال بمناسبة انتصارات حرب أكتوب، واستمرت ورشة الكمان والصولفيج الغربي بقصر ثقافة الجيزة.





وفي إطار زيارات المدارس نظمت مكتبة سقارة في حضانة أجيال النموذجية فقرات قراءة حرة للأطفال وقدمت مكتبة السلام ورشة تدوير خامات وعمل تاج للأطفال وطبق ورد باستخدام الفوم جليتر في مدرسة نور المعارف الابتدائية.





كما زارت مكتبة أطفيح مدرسة كفر الشيخ عبد الجليل الابتدائية بندوة عن انتصارات وأمجاد أكتوبر تضمنت الندوة كلمة مدير المدرسة كريم حسانين وعاشور عبد الله مدرس التاريخ بالمدرسة وعرض أجزاء من خطاب الرئيس الراحل أنور السادات عن انتصارات اكتوبر.





وقدمت مكتبة الناصرية بالتعاون مع مدرسة كفر عمار الثانوية محاضرة عن التمسك بروح أكتوبر للأستاذ هيثم عليوة مدرس التاريخ بالمدرسة تناولت إنجازات حرب أكتوبر وبراعة الجيش المصري في مواجهة العدو المتغطرس، وقدمت مكتبة الناصرية بالتعاون مع مدرسة كفر عمار الثانوية محاضرة عن التمسك بروح أكتوبر للأستاذ هيثم عليوة مدرس التاريخ بالمدرسة تناولت إنجازات حرب أكتوبر وبراعة الجيش المصري في مواجهة العدو المتغطرس.





وفي الشيخ زايد أقامت مكتبة الشيخ زايد ورشة رسم وتعليم رسم السمكة والوردة للأطفال في حضانة توتنكيل بجانب ورشة رسم للأطفال ورسم منظر طبيعي بمقر المكتبة، وعقدت مكتبة منشأة البكاري مسابقة في الغناء والتقليد لرواد المكتبة، واستمرت مكتبة البراجيل في فقرات قراءة حرة للأطفال واكتشاف المواهب.



