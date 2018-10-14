ضبط أحد المتهمين بقتل شاب فى خلاف على أرض بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط أحد المتهمين بقتل شاب وشقيقه، إثر خلاف على ملكية أرض زراعية في منية النصر.



تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بمقتل خالد عبد اللطيف خالد محمد 32 عاما، مقيم برمبال الجديدة على يد خالد صلاح وشقيقه محمد مقيمين بكفر قنيش.



تشكل فريق بحث برئاسة رئيس فرع شرق المنصورة، وتم ضبط المتهم خالد صلاح مختبأ بأحد المناطق وجار ضبط شقيقه.



كان المتهمان قد تعديا على المجني عليه بألة حادة في مشاجرة بينهم على قطعة أرض فلقي مصرعه وتم نقل الجثة الى مستشفى منية النصر وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة.