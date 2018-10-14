أحمد رفعت: المصريون أصبح لديهم وعي وسعى لمكافحة فيروس سي

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنه تم الكشف على أكثر من مليون 800 ألف مواطن في مبادرة فيروس سي، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للمشاركة في المبادرة وهذا دليل على وعى المصريين.





وأَضاف «رفعت» خلال تصريحات على القناة الأولى، أن مبادرة الرئيس حول مكافحة فيروس سي غير مسبوقة في أي دولة في العالم، وما حدث إنجاز عظيم، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي حلم كل المصريين يشمل كل المواطنين.





وأشار«رفعت» إلى أنه لأول مرة تثبيت نسبة الاشتراك لكل الفئات والطبقات لتحقيق العدل الاجتماعي، ومراعاة المواطنين البسطاء.



