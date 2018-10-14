مدبولي: حل مشكلة الكهرباء في الـ 800 فدان بأكتوبر

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة جولة اليوم لمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الــــ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة للاطمئنان على الانتهاء من حل مشكلة الكهرباء بالمنطقة، ووجود تغذية كافية بالمنطقة.وأكد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب وزير الإسكان لشئون تنمية المدن الجديدة، أنه تم بالتنسيق مع مسئولى وزارة الكهرباء، حل المشكلة، وستكون هناك تغذية كهربائية كاملة للمنطقة.كان "صدى البلد" قد رصد قبل أيام شكاوى مستفيدى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الــــ 800 فدان من عدم توصيل التيار الكهربى لقطاعات "أ" و"ب" حتى الآن رغم تسليم عشرات الوحدات لمستحقيها ورغبتهم فى الانتقال للعيش بها.