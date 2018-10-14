بالأسماء.. 24 مرشحا لمنصب مدير الإدارة التعليمية بتلا والباجور وإجراء المقابلات الشخصية غدا

اعلن مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية انعقاد اللجنة الدائمة للوظائف القيادية غدا "الاثنين"، بمكتب محافظ المنوفية.



وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية سيجري مقابلات مع المرشحين لمنصبي مدير الإدارة التعليمية بتلا والباجور.



وأشار، إلى أن عدد المرشحين بلغ 24 مرشحا على المنصبين منهم 7 مرشحين لإدارة تلا التعليمية و17 مرشحا لإدارة الباجور التعليمية.