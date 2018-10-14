مدبولي يتفقد 9700 شقة بسكن مصر بأكتوبر.. ونسب التنفيذ بالمشروع تصل لـ90%

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، موقف تنفيذ مشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث يتم تنفيذ 4224 وحدة (176 عمارة) بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 67%.



وقال المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز المدينة،إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات نهاية شهر 3/2019، وأعمال المرافق 9/2019، وجارٍ طرح الخدمات الخاصة بالمشروع.



وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقوه لتفقد مشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر، حيث أوضح المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه جار تنفيذ 5472 وحدة بالمدينة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض المواقع إلى نحو 90%.



وكلف مدبولى بالاهتمام بجودة التنفيذ والتشطيبات فى جميع مواقع مشروع "سكن مصر"، وكذا أعمال تنسيق الموقع، وأن تكون هناك متابعة مستمرة لبرامج التنفيذ. ​