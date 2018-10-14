تسليم شهادات دورة تربية نحل العسل بـ زراعة الفيوم.. صور

سلمت الدكتورة نيفين السواح القائم بأعمال عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم والدكتور فاروق جاد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسليم شهادات دورة تربية نحل العسل والتي عقدت بقسم الوقاية بالكلية خلال الفترة من 30-9 الي 3-10-2018.



وقالت الدكتورة نيفين السواح القائم بأعمال عميد الكلية، إن الدورة تهدف الى ربط الخريجين بسوق العمل وتدريب الخريجين على عمل منحل نموذجي وإمدادهم بالخبرات والمعلومات الكافية لإدارة المنحل وكذلك مكافحة آفات وتسويق منتجات.



وأضافت أن الكلية ستنظم قريبا دورات مماثلة فى تربية نحل العسل لأنه يعتبر ثروة قومية للعديد من المربيين داخل محافظة الفيوم.