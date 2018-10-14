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استشاري وراثة توضح أعراض مرض ضمور العضلات والدوشين.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت الدكتورة نيرمين صلاح الدين استشاري الوراثة بمركز البحوث وعلاج الوراثة بجامعة عين شمس، إن أمراض ضمور العضلات هى مجموعة من الأمراض الوراثية، والتى تسبب ضعف فى العضلات والذى يتزايد مع الوقت ويؤثر على وظائف العضلات.

وأشارت نيرمين صلاح خلال استضافتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يجب تشخيص المرض من خلال الكشف الإكلينيكى ولايمكن الاعتماد على التحاليل فقط.

وأوضحت" استشارى الوراثة بمركز البحوث" أن من أعراض ضمور العضلات عدم القدرة على السير أو استخدام عضلاته،منوهًة إلى أن بعض العلاجات بدأت تظهر بدول الخارج.

وأضافت أن الضمور الشوكى ينتقل بصفة متنحية أى يكون الأم والأب أقارب وبالتالى ينتقل عن طريقهم أما مرض الدوشين يكون طفرة بالمولود نفسه وليس بالأقارب.

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