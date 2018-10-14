استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار يسجل 17.95 جنيه للبيع.. والذهب عيار 21 بـ607 جنيهات للجرام

أسعار العملات اليوم:

الدولار يسجل 17.95 جنيه للبيع

اليورو يسجل 20.72 جنيه للبيع

الاسترليني يسجل 23.28 جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 4.78 جنيه للبيع

الدرهم الاماراتى يسجل 4.87 جنيه للبيع

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 607 جنيهات للجرام





استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 14 أكتوبر 2018 وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8575 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.





وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.6022 جنيه للشراء، و20.7204 جنيه للبيع، وبلغ الجنيه الإسترليني نحو 23.1469 جنيه للشراء، و23.2808 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1497 جنيه للشراء، و18.2509 جنيه للبيع.





وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6837 جنيه للشراء، و15.7738 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5995 جنيه للشراء، و2.6143 جنيه للبيع.





واستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.





واستقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم،وسجل الجرام عيار 21 نحو 607 جنيهات.





وسجل الجرام عيار 18 نحو 520 جنيها، وبلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 405 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 693 جنيها، والجنيه الذهب نحو 4856 جنيها.



