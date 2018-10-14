ضبط موظف بالمطار جمع مبالغ مالية من مواطنين مقابل توفير وظائف

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، القبض علي موظف يعمل بالمطار، بتهمة النصب علي عدد من المواطنين بجمع مبالغ مالية منهم مقابل إيهامهم بالعمل بإحدى شركات المطار، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة.
تلقت سلطات الأمن بالمطار عدة بلاغات من مواطنين عن قيام أحد العاملين بالمطار، بجمع مبالغ مالية منهم مقابل توفير فرص عمل لهم بإحدي شركات المطار.
تم عمل أكمنة بمعرفة مباحث المطار وإلقاء القبض علي الموظف، وبالكشف عليه تبين أنه هارب من تنفيذ حكم تبديد في جنحة، أمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معه واحالته للنيابة للنصب علي المواطنين.