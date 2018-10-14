ضبط موظف بالمطار جمع مبالغ مالية من مواطنين مقابل توفير وظائف

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، القبض علي موظف يعمل بالمطار، بتهمة النصب علي عدد من المواطنين بجمع مبالغ مالية منهم مقابل إيهامهم بالعمل بإحدى شركات المطار، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة.





تلقت سلطات الأمن بالمطار عدة بلاغات من مواطنين عن قيام أحد العاملين بالمطار، بجمع مبالغ مالية منهم مقابل توفير فرص عمل لهم بإ حدي شركات المطار.