خبير: خطط الموارد المائية فى حاجة إلى تنفيذ

قال أسامة سلام، أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، وخبير الموارد المائية، إن مصر لديها مشكلة مائية، وجميع الوزارات تعمل على حل تلك المشكلة، ولابد من تحويل هذه الخطط إلى تنفيذ على أرض الواقع.



وأضاف "سلام"، في لقاء خاص لبرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، صباح اليوم، الأحد، فعاليات أسبوع المياه، يطلق للمرة الأولى في أفريقيا، وسوف يشارك فيه أكثر من 70 دولة، منهم 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، بالاضافة إلى اتحادات دولية والمجلس الاعلى للمياه، وبعض المنظمات العاملة في مجال المياه المتخصص.



وأوضح أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، أن الفعالية سوف تخدم كل مكونات موارد المياه الطبيعية، وكل المستخدمين، متابعًا: أنه سيتم خلال الفعالية ثلاث اجتماعات سياسية مهمة.

