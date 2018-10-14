المصريون يتضامنون مع السعودية: عمرنا ماهننسى حرب أكتوبر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع هاشتاج #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان” بعد المؤمرات التى تحيط بالسعودية وقاداتها ومحاولة النيل منها، مؤكدين استحالة ذلك؛ لثقتهم في القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى مصر، هاشتاجا بعنوان #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.





وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى "#كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان: ربنا يحفظ السعودية من شر ما يدبر لها من مكائد ماسونية بسبب وقوفها مع مصر وتحديدًا في حرب أكتوبر 1973م عندما منعت البترول عن أمريكا.. عمرنا ما ننسي أبدًا اللي وقف معانا".



