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اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات لــ8.9% خلال يوليو 2018

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:15 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آية الجارحى
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، أن قيـمة العجـز فى الميـزان التجــاري بلغت 4.10 مليــار دولار خــلال شهر يوليو 2018 مقابل 3.79 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 8.4 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 8.9٪، حيـث بلغـت 2.23 مليار دولار خـلال شهـر يوليو 2018 مقابل 2.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (البترول الخام بنسبة 15.9٪، ملابس جاهزة بنسبة 12.0٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 46.8٪، منتجات البترول بنسبة 58.6٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 34.9٪، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 0.9٪، فواكه طازجة بنسبة 54.0٪، منتجات البان بنسبة 19.0٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.6٪ بلغـت 6.33 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2018 مقابل 5.84 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 52.2٪، منتجات البترول بنسبة 7.5٪، سيارات ركوب بنسبة 71.8٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: (لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 1.3٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.8٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 5.6٪، ذرة بنسبة 16.9٪).

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