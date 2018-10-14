الإسكندرية تستاهل تواجه الغلاء بـ40 منفذا تموينيا في الإسكندرية

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم، الأحد، مبادرة تحت شعار "الإسكندرية تستاهل" ، والتي تهدف إلى مواجهة جشع التجار وتخفيض الأسعار المرتفعة بالسوق بالنسبة لبائعى التجزئة والسيطرة على الارتفاع المبالغ فيه فى تلك الأسعار.





وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه تم تفعيل المبادرة، اليوم، الأحد بفروع شركة المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لها، وسيتم تطبيقها على مستوى ٤٠ فرعًا من أفرع الشركة، من إجمالى ٢١٠ أفرع منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة.





وأشار "سعد"، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم التنسيق مع شركة المجمعات الاستهلاكية للتوسع فى المبادرة فى عدد أفرع أكبر حتى تصل إلى تغطية الإسكندرية بالكامل.



