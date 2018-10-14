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اقتصاد

خبير: تقرير صندوق النقد بشأن أداء الاقتصاد المصري يساهم فى الترويج للسندات

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
آية الجارحى
أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن ما أعلنه صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى عن مصر برفع سقف توقعاته لأداء الاقتصاد المصرى، وكذلك توقعات الصندوق بأن معدل النمو سيرتفع إلى 5.3% خلال 2018، ويسجل 5.6% خلال 2019 يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد وكذلك دليل نجاح البرنامج الإصلاحى الذى تنتهجه الحكومة منذ منتصف 2016، ويساعد مصر على الترويج للسندات الدولارية المزمع طرحها مستقبلا.

وقال الشافعى، في تصريح له اليوم، الأحد، إن هذه التوقعات لها دلالات مهمة بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح فى الوقت الذى خفض الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة لاقتصاديات كبرى، حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبا على التجارة.

وأضاف أنه خلال مراجعات صندوق النقد الدولى الأخيرة، أشاد خبراؤه بمدى التقدم الذي يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الحكومة المصرية فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه، بالإضافة إلى إشادة الصندوق بتوقيت زيادة رفع أسعار الوقود وآلية التنفيذ بيد الحكومة المصرية، بالإضافة إلى السياسات التى يتبعها البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم، وكلها مؤشرات هامة على أن الأوضاع الاقتصادي فى تحسن مستمر.

ونوه بأن تقرير صندوق النقد الدولى السنوى أكد أن البرنامج الحكومى المصرى كان له دور أساسى فى استقرار الأوضاع المالية، بما فى ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادى.

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