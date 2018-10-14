التجديد في الفتوى ضرورة يفرضها الواقع

لقد جاءت الشريعة الغراء في مجملها لتحقق للناس بل لسائر الخلق حياة طيبة، يظهر هذا جليا في مقاصدها الخمس الرئيسية من: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والتي تدور حولها النصوص القرآنية والنبوية.





وقد بذل علماء الأمة عبر العصور جهودا كبيرة من أجل المحافظة على تلك الرابطة القوية بين النصوص بمقاصدها المرعية وبين واقع الناس المُعاش حتى لا تحدث فجوة تفصل بين واقع المسلمين وبين جذورهم الإيمانية والتشريعية والتي بُنيت على دعائم الرحمة والإنسانية وأسست لقبول الآخر والتعايش السلمي وحققت حالة من التنوع الفقهي والفكري بل التنوع بكل صوره في إطار قواعد الشرع الشريف الكلية وضوابطه الجامعة بلا إفراط ولا تفريط.





لكن حركة الحياة ومستجدات الواقع السريعة حملت لنا الكثير من الصور والأفكار والمعاملات التي ربما لم تواكبها حركة التجديد والتناول الفقهي، ولم تتناولها أقلام الباحثين والمفتين.





في ظل هذه المعطيات المركبة يحل علينا المؤتمر السنوي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة مفتي مصر الأستاذ الدكتور شوقي علام كبارقة أمل ليسد ثُغرةً الأمةُ في مسيس الحاجة إلى من يقف عليها؛ إذ كان عنوان هذا المؤتمر: (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق) طاقة نور في مسيرة العمل الفقهي والإفتائي سيما وقد عُني القائمون على وضع محاوره باقتحام عدد من القضايا الشائكة والمستجدة كقضية الأم العزباء وملف الأسرة وغيرها من الموضوعات الملحة لتطرح على مائدة النقاش والبحث والدراسة بين أيدي علماء الأمة الكبار والذين يمثلون المسلمين في كل مكان على ظهر الأرض حتى يخلصو إلى نتائج عملية وفتاوى دقيقة ومؤصلة فيها الالتزام بالنصوص الشرعية مع مراعاة حاجيات الناس في معاشهم.



