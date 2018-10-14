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نجلاء شاهين: تكلفة علاج مريض الهيموفيليا تصل إلى 200 ألف جنيه.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:54 م
الدكتورة نجلاء شاهين
الدكتورة نجلاء شاهين
مي فهمي
قالت الدكتورة نجلاء شاهين، رئيس قسم أمراض الدم بمستشفى أطفال مصر، إن أكثر من 80% من حالات الهيموفيليا طارئة، وجميع الأطباء مدربون للتعامل مع الحالات المصابة، لافتة إلى أن علاج الأطفال المصابين يتم بالمجان من عمر يوم وحتى 18 سنة.

وأوضحت "شاهين"، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، أن تكلفة علاج مريض الهيموفيليا الواحد تتراوح بين 60 و200 ألف جنيه سنويا.

وأضافت أن المركز يقيم دورات وندوات تثقيفية للأهالي للتعامل مع أطفالهم المصابين بالمرض، خاصة أن المرض مزمن ويستمر مع الأطفال طوال حياتهم.

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