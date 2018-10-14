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محافظات

بالأسماء.. 40 جمعية تشارك بمبادرة الإسكندرية تستاهل لمواجهة ارتفاع الأسعار

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:41 م
أسواق
أسواق
أحمد عبد العزيز
حصل موقع "صدى البلد"، على قائمة بأسماء 40 جمعية استهلاكية مشاركين في مبادرة "الإسكندرية تستاهل"، والتي تستهدف مواجهة جشع التجار وتخفيض الأسعار المرتفعة بالسوق بالنسبة لبائعى التجزئة والسيطرة على الارتفاع المبالغ فيه فى تلك الأسعار.

والجمعيات موزعة على مختلف أنحاء المحافظة وهي: "الشهيد عارف - الازاريطة - الشهداء - النفق - الشاطبي - الهدايا - خليل الخياط - ابو هيف - بولكلي - رشدي - سيدي بشر28 - كمال الجويلي - كشك خضار المعمورة - بورسعيد - زيزينيا - لوران - جناكليس - الحرية - سيدي عماد - السنترال - السيوف - المعاهده - شدس2 - الغندور - ابو قير - جرين - جوجو - ابو العباس - محرم بك - البيطاش - الهانوفيل - دربالة - تشاكوس - القباري - كمال نور - الفتح - فلمنج - الابراهيمية - بشاير الخير - وهدان".

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه تم التنسيق مع شركة المجمعات الاستهلاكية للتوسع فى المبادرة فى عدد أفرع أكبر حتى تصل إلى تغطية الإسكندرية بالكامل .

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم التنسيق مع شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتوريد كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، وسيتم طرحها بدون هامش ربح لشركة المجمعات الاستهلاكية، وبنسبة تخفيض تصل إلى 20% عن أسعار الجملة ، ونسبة 40%؜ عن أسعار السوق.

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