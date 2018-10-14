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اتفاقية لإنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:43 م
اتفاقية لانشاء وتشغيل
اتفاقية لانشاء وتشغيل اول اكاديمية مهنية متخصصة
انجي هيبة
استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاحد، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة فيما انطلقت مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة قناة السويس ووزارة القوي العاملة لانشاء وتشغيل اول اكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري.

ويعقد الفريق مميش لقاء مفتوحًا مع الوزير يشهده اعضاء مجلس ادارة هيئة قناة السويس .

ويجري الوزير سعفان زيارة لجامعة قناة السويس ويستقبله الدكتور عاطف ابوالنور رئيس الجامعة لتوقيع اتفاقية تعاون لتدريب الطلاب على ثقافة العمل الحر.
اتفاقية لإنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري
اتفاقية لإنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري
اتفاقية لإنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري
اتفاقية لإنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري

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