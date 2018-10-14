ثقافة البحر الأحمر تناقش المفاهيم المغلوطة حول المشروعات القومية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة البحر الأحمر.





ففى قصر ثقافة الغردقة عقدت محاضرة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المشروعات القومية" ألقاها الصحفى عماد عيد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالغردقة، وتناول فيها أهم المشروعات القومية فى محافظات مصر وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة ومشروع الأنفاق وشبكة الطرق ومع توضيح الأهمية الاقتصادية للمشروعات، كما تناول أهم الإنجازات على أرض محافظة البحرالأحمر، كما أقام القصر ورشة للأطفال لعمل ماكتات لشخصيات كرتونية من الفوم أدارتها الفنانة رشا عادل، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان "سلوكيات العناد عند الأم والطفل" ألقاتها جيهان شوقي، موضحة كيفية التعامل مع الطفل أثناء نوبة الغضب التي تأتى نتيجة العند.





وفى بيت ثقافة الحمراوين نظمت ورشة فنية لرسم وعمل تبلوهات من رقائق الألومنيوم بالتعاون مع مدرسة الشهيد أحمد على الابتدائية، أدارتها المدربة أسماء صديق .





أما فى بيت ثقافة أم الحويطات أقيم يوم مفتوح للأطفال القرية بعنوان "قراءة حرة ورسم حر" لعدد من الأطفال رواد القصر.





كما استضاف قصر ثقافة رأس غارب طلاب مدرسة بن سينا الابتدائية، حيث أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "التنمر المدرسي وآثاره علي الأطفال" ألقاتها رشا خليفة، حيث أشارت إلى أن التنمر شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التي تكون موجهة من فرد أو مجموعة من الأفراد إلى فرد أو مجموعة من الأفراد، حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من الأفراد الباقين، أقام القصر عرض فني لفرقة ثقافة رأس غارب للسمسمية والغناء الشعبي، إلى جانب ورشة للبنات عن تدوير مخلفات وإستخدام مخلفات الكرتون لعمل تحف جميلة مع تلوينها بألوان المياة والفوم.





وضمن برنامج المبدع الصغير أقام بيت ثقافة سفاجا ورشة أعمال القص واللصق بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية وقد رسم الطلبة أشكال فنية أدارتها آية علاء وأشرفت عليها هند عبد الراضى.



