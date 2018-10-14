تناولي مزيج الفجل والجنزبيل.. ولاحظي ماذا يحدث

تعانى من تراكم الدهون حول خصرك مما يشكل لك الكثير من الإزعاج ومللت الكثير من الرجيمات دون جدوى، إليك وصفة طبيعية مذهلة تساعدك في تنحيف خصرك سنتيمترات والتخلص من الدهون العنيدة في جسمك، والتي لم تنفع معها أي حمية.





كل ما تحتاجين لإعداد مشروب لتخسيس البطن:

أربع حبات ليمون

3 ملاعق صغيرة من العسل،

125 جرامًا من الفجل الطازج

ملعقتين صغيرتين من القرفة

وسنتيمترين من جذر الزنجبيل.





طريقة التطبيق لإعداد مشروب لتخسيس البطن:

فى الخلاط الكهربائى أضيفى الفجل والجنزبيل وأسحقيهم جيدا ثم أضيفى العسل والقرفة والليمون وأسحقى مرة أخرى المكونات واستمري في الخلط، بعدها أضيفي العسل والقرفة وتابعي الخلط حتى يصبح المزيج متجانسًا.