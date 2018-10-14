ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تناولي مزيج الفجل والجنزبيل.. ولاحظي ماذا يحدث

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من تراكم الدهون حول خصرك مما يشكل لك الكثير من الإزعاج ومللت الكثير من الرجيمات دون جدوى، إليك وصفة طبيعية مذهلة تساعدك في تنحيف خصرك سنتيمترات والتخلص من الدهون العنيدة في جسمك، والتي لم تنفع معها أي حمية.

كل ما تحتاجين لإعداد مشروب لتخسيس البطن:
أربع حبات ليمون
3 ملاعق صغيرة من العسل،
125 جرامًا من الفجل الطازج
ملعقتين صغيرتين من القرفة
وسنتيمترين من جذر الزنجبيل.

طريقة التطبيق لإعداد مشروب لتخسيس البطن:
فى الخلاط الكهربائى أضيفى الفجل والجنزبيل وأسحقيهم جيدا ثم أضيفى العسل والقرفة والليمون وأسحقى مرة أخرى المكونات واستمري في الخلط، بعدها أضيفي العسل والقرفة وتابعي الخلط حتى يصبح المزيج متجانسًا.
اشربي من هذا الخليط ملعقتين صغيرتين مرتين يوميًا، وذلك قبل وجبة الطعام أو قبل ممارسة التمارين الرياضية.

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل

بعد محمد صلاح.. الإصابة تبعد نجم المنتخب عن مواجهة سوازيلاند

رئيس الأرصاد يكشف ملامح طقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

تعرف على حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019.. فيديو

الزمالك يوجه بورتو السويس وديا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

انفجار طائرة إف 16 واحتراق أخرى في بلجيكا

مونيكا بيلوتشي.. العمر مجرد رقم بهذه الإطلالة

العين صابت ميجان والأمير هاري.. أول خلاف بين الزوجين على الشاشات.. فيديو

شاهد.. ظهور أشباح على الطرق تثير رعب قائدي السيارات

رئيس تتارستان يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

شاهد.. الأطفال يوجهون رسائل مؤثرة لـ محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بردية مصرية نادرة طولها 17 مترا تباع بسعر خيالي في فرنسا

بعثة المنتخب بمطار القاهرة قبل السفر لسوازيلاند.. صور

هيفاء وهبي ترتدي هذا الفستان مرتين.. فيديو وصور

مدبولي يتفقد أعمال تطوير طريق الواحات بأكتوبر.. صور

خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

فيديو

الري توضح أهمية مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه.. فيديو
إطلاق الدفعة الأولى لذريعة سمك البلطى بأسوان .. فيديو وصور
طبيب يكشف سبب مرض تامر حسني.. فيديو
الغرف التجارية تحذر من خطورة ذبح الدواجن داخل الكتل السكنية.. فيديو
مواطنون عن غلق المقاهى 12 ليلا: إحنا دولة مابتنامش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟