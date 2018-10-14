الشوارع طفحت والقرى غرقت في الوحل.. الأمطار كشفت عورة دمياط .. صور

تعرضت محافظة دمياط لموجة من الأمطار الرعدية المتقطعة وسوء الأحوال الجوية، على مدار اليومين الماضيين، حيث كشفت الأمطار عن تدنى حالة الصرف الصحى بدمياط وعدم الاستعداد الكافي لفصل الشتاء من قبل إدارة الأزمات بالمحافظة وكذا المجالس المحلية.
المحافظة لم تستعد
ومن المفترض أن تكون المحافظة قد استعدت لأي حالة طوارئ خاصة بهطول الأمطار إلا أن جميع شوارع المحافظة غرقت في المياه وتحولت الى بركة من الطين.
القرى تغرق في الوحل
كما غرقت شوارع القرى بمدن دمياط بمياه الأمطار وانتشرت الأوحال مع هطول الأمطار وتدني حالة الطرق بسبب افتقارها إلى المواصفات الفنية المطلوبة فى أعمال الرصف.
وهناك كثير من القرى في المحافظة قد غرقت تماما في بركة من الطين نتيجة لانعدام الخدمات الأساسية كالصرف الصحي.
السوادية بلا صرف صحي
وتعد قرية السوادية من أكثر القرى المفتقدة للخدمات الأساسية ومنها الصرف الصحي فعلى مدار الأعوام الماضية يعانى أهالى القرية من إهمال المسؤولين بدمياط وعلى رأسهم الأجهزة التنفيذية من توصيل الخدمات الأساسية والصرف الصحى للقرية.
ويشير فريد شاهين، أحد أهالى القرية، أن القرية تعانى من كثرة الوحل والطين على الطرق الرئيسية بها بسبب عدم استكمال مشروع الصرف الصحى ؛ حيث قام مهندسي المشروع بتكسير الأسفلت وقاموا بتركيب المواسير منذ 3 سنوات، وحتى الأن لم يستكمل مشروع الصرف وأصبحت الطرق فى حالة يرثى لها.
وأشار إلى أن كلام المسؤولين بدمياط عن استعدادهم لفصل الشتاء مجرد كلام وتصريحات صحفية فقط.
خدمات السيالة والعنابة محلك سر
ومن جانبه اشار مصطفي عبدالسلام بقرية العنانية بمركز دمياط، ان الاهالى تقدموا على مدار الشهور الماضية بشكاوى لمحافظ دمياط يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية خاصة وأن التلاميذ يعانون في رحلة وصولهم إلى المنازل، حيث غرقت الشوارع في مياه الأمطار، رغم تصريحات رؤساء مجالس مدن دمياط عن استعدادهم لفصل الشتاء تسليك البالوعات وبيارات الصرف في الشوارع والمدن بالمحافظة ولكن دون مجيب.
الحوراني.. مسكنات غير مجدية
وتضيف تغريد ابراهيم، من قرية الحورانى بفارسكور، أنها تعانى من انسداد البالوعات بالمنطق التى تسكن بها واغلب البالوعات بالقرية مسدودة وبعد هطول الأمطار فجر الجمعة الماضية تحركت الوحدة المحلية بالمعدات لتسليك البالوعات وتصريف المياه وكان من الاجدر بهم ان يستعدوا بشكل كامل لسقوط الأمطار في أي لحظة بدلا من الانتظار لسقوط الأمطار وحل الأزمة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انها اصدرت تعليماتها، لرؤساء المدن والمراكز باتخاذ التدابير الاحتياطية والاستثنائية لمواجهة ظروف فصل الشتاء وتجهيز معدات شفط وتسليك البالوعات، وغرف تصريف مياه الأمطار وكذلك التنسيق مع الحماية المدنية والجهات المعنية.
وأشارت، إلى أنه تم الدفع بسيارات شفط المياه وعمال الصرف الصحى بجميع شوارع مدينة دمياط، لمواجهة تراكم مياه الأمطار بالشوارع وإعادة تسليك البالوعات لتسهيل حركة المرور أمام المارة والسيارات والتأكد من جاهزية بلاعات المطر وصيانة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء كما وجهت برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية مؤكدة على ضرورة التعامل والتواصل الحقيقي والفعال مع المواطنين والعمل على حل جميع المشاكل فور وقوعها.
وأضافت أنها وجهت إدارتي المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بتكثيف المرور على جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل و الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.