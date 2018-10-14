الشوارع طفحت والقرى غرقت في الوحل.. الأمطار كشفت عورة دمياط .. صور

ومن المفترض أن تكون المحافظة قد استعدت لأي حالة طوارئ خاصة بهطول الأمطار إلا أن جميع شوارع المحافظة غرقت في المياه وتحولت الى بركة من الطين

ومن المفترض أن تكون المحافظة قد استعدت لأي حالة طوارئ خاصة بهطول الأمطار إلا أن جميع شوارع المحافظة غرقت في المياه وتحولت الى بركة من الطين .

تعرضت محافظة دمياط لموجة من الأمطار الرعدية المتقطعة وسوء الأحوال الجوية، على مدار اليومين الماضيين، حيث كشفت الأمطار عن تدنى حالة الصرف الصحى بدمياط وعدم الاستعداد الكافي لفصل الشتاء من قبل إدارة الأزمات بالمحافظة وكذا المجالس المحلية

تعرضت محافظة دمياط لموجة من الأمطار الرعدية المتقطعة وسوء الأحوال الجوية، على مدار اليومين الماضيين، حيث كشفت الأمطار عن تدنى حالة الصرف الصحى بدمياط وعدم الاستعداد الكافي لفصل الشتاء من قبل إدارة الأزمات بالمحافظة وكذا المجالس المحلية .

وهناك كثير من القرى في المحافظة قد غرقت تماما في بركة من الطين نتيجة لانعدام الخدمات الأساسية كالصرف الصحي .

كما غرقت شوارع القرى بمدن دمياط بمياه الأمطار وانتشرت الأوحال مع هطول الأمطار وتدني حالة الطرق بسبب افتقارها إلى المواصفات الفنية المطلوبة فى أعمال الرصف .

وتشهد شوارع وميادين محافظة دمياط، زيادة في طفح المياه بالشوارع و غرقها بمياه الأمطار، مما يسبب معاناة تكاد تكون مقررة علي أهالى دمياط سنويًا

ويعاني سكان قرى كفر سعد دمياط الزرقا من انعدام الكثير من الخدمات وتبدأ معاناتهم في فصل الشتاء، حيث ينص على المواطنين الخروج للشوارع والذهاب الى أعمالهم وكذلك طلاب المدارس

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السوادية بلا صرف صحي



وتعد قرية السوادية من أكثر القرى المفتقدة للخدمات الأساسية ومنها الصرف الصحي فعلى مدار الأعوام الماضية يعانى أهالى القرية من إهمال المسؤولين بدمياط وعلى رأسهم الأجهزة التنفيذية من توصيل الخدمات الأساسية والصرف الصحى للقرية .

ويشير فريد شاهين، أحد أهالى القرية، أن القرية تعانى من كثرة الوحل والطين على الطرق الرئيسية بها بسبب عدم استكمال مشروع الصرف الصحى ؛ حيث قام مهندسي المشروع بتكسير الأسفلت وقاموا بتركيب المواسير منذ 3 سنوات، وحتى الأن لم يستكمل مشروع الصرف وأصبحت الطرق فى حالة يرثى لها .

وأشار إلى أن كلام المسؤولين بدمياط عن استعدادهم لفصل الشتاء مجرد كلام وتصريحات صحفية فقط .

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