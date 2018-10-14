ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

صندوق النقد الدولي: لا يزال التوسع الاقتصادي العالمي قويا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
القسم الاقتصادى
أكد صندق النقد الدولى أنه لا يزال التوسع الاقتصادي العالمي قويا، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى استقرار النمو على المدى القريب وتراجعه إلى حد ما بعد ذلك.

وأوضح صندوق النقد الدولى فى بيان حول الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية برئاسة ليسيتيا غانياغو محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا أن هذا التعافي غير متوازن بدرجة متزايدة، و تحققت جزئيا بعض المخاطر التي سبق تحديدها. وبوجه عام، يتزايد ترجيح كفة التطورات السلبية في ميزان المخاطر في ظل ازدياد التوترات التجارية والقضايا الجغرافية-السياسية الراهنة، بينما يتسبب تشديد الأوضاع المالية في التأثير بصفة خاصة على العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

وأضاف التقرير: من الممكن أن يزداد تقويض الثقة وآفاق النمو نتيجة أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا، وتزايد مواطن الضعف المالي، إلى جانب ضيق حيز المناورة من خلال السياسات.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولى إلى أنه ومع تقلص الفرصة المتاحة، سيعمل الصندوق فورا للتقدم في السياسات والإصلاحات من أجل حماية التوسع الاقتصادي، وتخفيف حدة المخاطر، وإعادة بناء حيز السياسات، وتعزيز الصلابة، ودعم آفاق النمو على المدى المتوسط بما يعود بالنفع على الجميع. وينبغي أن تعمل سياسة المالية العامة على إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وأن تكون مرنة وداعمة للنمو، وتتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وأن ترفع مستوى الجودة في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، مع ضمان بقاء الدين العام على مسار قابل للاستمرار، وينبغي أن تحرص البنوك المركزية، تماشيا مع صلاحياتها ومع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، على مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم دون المستوى المستهدف، ثم تتراجع عنه تدريجيا وعلى أساس من الإفصاح الجيد والاعتماد على البيانات، حيثما كان قريبا أو أعلى من المستوى المستهدف.

وشدد صندوق النقد الدولى على إن الأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة والنظام النقدي الدولي الذي يتسم بصلابته هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في تحقيق النمو القوي والقابل للاستمرار ويضمن قوة النشاط الاستثماري، فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تُستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.

ولفت التقرير إلى أن النهوض بالإصلاحات المالية والهيكلية يمثل مطلبا بالغ الأهمية لرفع النمو الممكن وزيادة التوظيف وتعزيز الصلابة، إلى جانب فعالية تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل عبء التصحيحات. ونؤكد أهمية استكمال وتنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق في أقرب فرصة ممكنة، وتقييم آثار هذه الإصلاحات، وسوف نتابع مواطن الضعف المالي، ونعالجها وما ينشأ عنها من مخاطر، عند الضرورة، ونتجنب التشتت من خلال مواصلة التعاون التنظيمي. وسوف نواصل أيضا تطويع القواعد التنظيمية حتى تتناسب مع التغيرات الهيكلية ونواصل سد ثغرات البيانات. وسوف نسعى جاهدين للتصدي للتحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية، وتعزيز الإدماج حتى تعُم ثمار التقدم التكنولوجي والتكامل الاقتصادي الجميع. وسوف نعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي القابل للاستمرار.

وأكد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد مساع لتشجيع إقامة نظام نقدي ومالي دولي مستقر وتيسير الحلول متعددة الأطراف للتحديات العالمية بجانب تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين ودرجة شفافيته و دعم البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والصغيرة .

موضوعات متعلقة

مسئول بصندوق النقد: العراق يحتاج مزيدا من الإصلاحات للنمو الشامل والحد من الفساد

النقد الدولي: تحسن طفيف في النمو الاقتصادي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

صندوق النقد الدولي يشيد بالتقدم الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

"النقد الدولي": برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يحقق "نتائج مشجعة"

"النقد الدولي": أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر انتهت بعد تحرير سعر الصرف

صندوق النقد يعرض مخاطر الائتمان قبل اجتماعات دول الربيع

ترشيحاتنا

نائب العمرانية: تمثال الفلاحة المصرية كان يحمل عبارات مسيئة.. فيديو

وزير الدفاع: مصر ستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية

الشيخ عثمان الشبراوي.. حكاية القارئ الذي قرأ آية من القرآن فحققها الله له في لحظتها

ماذا تعرف عن دولة تتارستان التى يزور رئيسها مصر اليوم؟

رد مجلس الوزراء في زيادة أسعار البنزين بنسبة 25%.. فيديو

قرار عاجل من أردوغان لاحتواء غضب الأتراك للإفراج عن القس الأمريكي

تحويلات مرورية على الطريق الدائري بالمريوطية

الزراعة تؤكد إصابة طماطم 023 بالفيروس وتوصي بوقف استيرادها

وزير التعليم : المستوى الرفيع فى المدارس التجريبية والخاصة بالترم الثاني

ترامب: أمريكا تلهث وراء الصين وروسيا في سباق قوات الفضاء

رئيس تتارستان يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

شيرين تقع فى ورطة بكليب نساي بسبب الحذاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة المنتخب بمطار القاهرة قبل السفر لسوازيلاند.. صور

هيفاء وهبي ترتدي هذا الفستان مرتين.. فيديو وصور

مدبولي يتفقد أعمال تطوير طريق الواحات بأكتوبر.. صور

خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

اكتشاف مقبرة مصاصي دماء حقيقية في إيطاليا.. صور

فيديو

شاهد... لحظة إنقاذ فيل عالق في بئر بسيرلانكا
هاني يونس: الثقافة تشكل لجنة لإنقاذ تمثال الفلاحة بالجيزة.. فيديو
كواليس التقاط صورة محمد صلاح وأحد الناشئين في ملعب السلام
طفلة عمرها عامين ضحية الإهمال الطبي بسوهاج.. والأب يستغيث بالمسئولين
أحمد رفعت: المصريون أصبح لديهم وعي وسعى لمكافحة فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟