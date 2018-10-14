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هاني يونس: الثقافة تشكل لجنة لإنقاذ تمثال الفلاحة بالجيزة.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:39 م
صدى البلد
توك شو
أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك قرارا سابقا لرئيس الوزراء خاص بالرجوع لوزارة الثقافة والحصول على الموافقة الخاصة بأي ترميمات للتماثيل، أو وضع أي مجاسمات في الميادين العامة والشوارع.

وقال "يونس" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الأحد، إن العديد من الأجهزة المحلية لا تلتزم بهذا القرار، الأمر الذي جعل إدارة حي العمرانية تقوم بدهن تمثال الفلاحة الذي يقع أمام قاعة الصوت والضوء، باللون الأبيض بعد أن كان حجريًا.

وأضاف "يونس" أن وزارة الثقافة شكلت لجنة لإنقاذ التمثال، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة المسؤولين.

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