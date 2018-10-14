رئيس مصر العليا: 252 مليون جنيه لتطوير الشبكة الكهربائية بسوهاج

استعرض المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تقريرًا أمام وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أوضح فيه ما تم إنجازه من نسب التطوير فى محافظة سوهاج، التى تعد ضمن المناطق التى تغطيها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.



وأوضح شمعة أن الشركة قامت بعدد من الإنجازات فى مجال تأمين التغذية الكهربائية، وبأعلى جودة ممكنة لجمهور المشتركين بمحافظة سوهاج، والذى بلغ 1320100 مشترك على جميع أنماط الاستهلاك بجميع المناطق التى تغطيها الشركة.



وأشار إلى الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الطموحة على أرض المحافظة، حيث تم تركيب وإحلال 195 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة ، كما تم تركيب وإحلال أكشاك محولات لـ 136 كشكا معدنيا.



وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، قامت الشركة بإنشاء وإحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 208 كم.



وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى، قامت الشركة بتركيب وإحلال 1298 عامود جهد منخفض، وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 1415 كم، كما تم إنشاء سورتيهات جهد منخفض بطول 16.8 كم.



وقال شمعة إن إجمالي التكلفة لهذه الأعمال بلغ حوالى 252 مليون جنيه.



وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لمبنى تحكم سوهاج بنسبة 80% لخدمة أهالي المدينة، وتم الانتهاء من إنشاء مبنى هندسة كهرباء مدينة ناصر الجديدة لخدمة الأهالي بهذه المدينة، وذلك بإجمالي تكلفة تصل إلى حوالى 15 مليون جنيه.



وحول العدادات مسبوقة الدفع، أوضح شمعة أنه تم الانتهاء من تركيب 220 ألف عداد مسبق الدفع، مؤكدًا توافر العدادات المطلوبة للمشتركين الجدد، وعدم توجد قوائم انتظار.



وتابع: "أسفرت كل هذه الأعمال عن خفض معدلات الأعطال، وكذلك تقليل فترات انقطاع التغذية الكهربائية وتحسين الجهود لدى جمهور المشتركين وضمان استمرارية التغذيه الكهربائية بالجودة المطلوبة".



وأكد شمعة أن الشركة بصدد تنفيذ خطط التطوير مع مراعاة سرعة التنفيذ والالتزام بالدقة، وذلك تأكيدًا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

