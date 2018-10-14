إزالة 12 حالة تعد ورفع 35 إشغال طرق بمركزين بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية لمركزي العدوة ودير مواس بالمنيا 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن جهود الوحدات المحلية فى تنظيم حملات إيقاف وإزالة التعديات على أراضى الدولة، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.



قال على غلاب رئيس مركز ديرمواس إنه تم إيقاف 5 حالات بناء منها حالتين بناء فى المهد مخالف لقانون 119 بالمدينة وعزبة أبو زيد، و3 حالات بقرى الحسايبة والبدرمان.



وفي مركز العدوة قال ابراهيم نصير رئيس المركز إنه تم إزالة 7 حالات تعد بالبناء منها 3 حالات بالبناء على أراضي زراعية، 3 حالات إصلاح زراعي وحالة فتح وتمكين مسقي، الإضافة إلى ازالة 35 حالة اشغال طريق بقرية الصالحية ومنشاة عبد الله وذلك بمعدات الوحدة المحلية.