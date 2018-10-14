صحة مطروح: اليوم بدء تلقي طلبات الوظائف بالمديرية

أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح, أنه تم اليوم بدء تلقي طلبات الالتحاق بوظائف في مديرية الصحة بمطروح التي تم الإعلان عنها مسبقا، وأكد أنه من المقرر أن يستمر تلقي الطلبات لمدة 15 يوما.





وأضاف أن المديرية أعلنت عن حاجتها لمديري الإدارات الصحية بمراكز الضبعة ومطروح وسيوة وبراني, ومديري لمستشفيات الحميات ومارينا وبراني والسلوم, كما أعلن عن حاجة المديرية لمدير بادارة التفتيش المالي, ومدير ادارة الشئون المالية والإدارية بمستشفى مطروح العام, ومدير ادارة الموارد البشرية.





وأشار إلى أن الإعلان عن الوظائف تضمن ايضا, مدير ادارة مكافحة العدوى ومدير إدارة العلاج الحر ومدير لصحة البيئة, مدير ادارة السلامة والصحة المهنية.



