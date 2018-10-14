اليوم.. بدء الأسبوع البيئي الثقافي بطب المنوفية

بدأت اليوم، الأحد، أولى فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي لكلية الطب جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحملة للكشف المبكر عن أمراض السكر والسمنة وضغط الدم بإدارة الجامعة.



وأوضح الدكتور محمود قورة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الأسبوع، أن الأسبوع يعقد في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2018 تحت عنوان "نحو صحة أفضل".



وتتضمن فعاليات الأسبوع حملات للكشف المبكر عن أمراض السكر والسمنة وضغط الدم بإدارة الجامعة ومديرة التربية والتعليم، وندوة توعوية عن مرض السمنة ومضاعفاتها وطرق الوقاية، ودورة للتدريب على الإسعافات الأولية لمعلمى محافظة المنوفية تعقد بمعمل المهارات الإكلينيكية بالكلية.



كما ستنظم الكلية بالتعاون مع إدارة القوافل بالجامعة قافلة طبية لقرية تلوانة مركز الباجور، إلى جانب تنظيم ندوة حول انتصارات أكتوبر باستضافة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.