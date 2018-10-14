وزير الري يتفقد منتدى الشباب الأفارقة الأول ضمن فعاليات أسبوع المياه.. صور

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اليوم، الأحد، منتدى الشباب الأفارقة المتخصصين فى إدارة المياه، وهو أحد أنشطة فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه الذي يبدأ اليوم وحتى ١٨ أكتوبر الجاري.



وحضر المنتدى 24 من الشباب الأفارقة ممثلين لـ 12 دولة أفريقية، حيث سيتم خلال المنتدى تبادل الرؤى والخبرات بين الشباب الأفارقة، بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية من خبراء مياه دوليين، ويستمر المنتدى ثلاثة أيام يناقش خلالها موضوعات تخص إدارة المياه والغذاء والطاقة والتغيرات المناخية وغيرها من الموضوعات التى تهتم بالموارد المائية.



وألقى الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور ماركو أرسيرى، نائب رئيس اللجنة الدولية للرى والصرف، والدكتور رجب رجب، النائب الشرفى لرئيس اللجنة الدولية للرى والصرف، والدكتور محمد عبد المنعم، رئيس اللجنة الأهلية للرى والصرف وسكرتير عام اللجنة الدولية للرى والصرف، كلمات فى الجلسة الافتتاحية تحدثوا فيها عن أهمية أسبوع القاهرة للمياه وأهمية المنتدى فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه المياه والغذاء وكيفية التعامل مع ندرة المياه والغذاء، وأهمية استخدام الطاقة فى إنتاج المياه والغذاء، وكذلك أهمية التعامل مع شباب المتخصصين فى إدارة المياه، وكذلك ذكر المتحدثين التحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر.



ويعتبر أسبوع القاهرة للمياه أكبر حدث مرتبط بالمياه في مصر، وتقوم وزارة الموارد المائية والري بتنظيمه سنويا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ويهدف الأسبوع إلى رفع الوعي بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات، وتحديد الأدوات والتكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، وسيبدأ جلسته الأولى هذا العام تحت عنوان "الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة".